Бородюк назвал «Факел» главным открытием сезона

Бывший нападающий сборных СССР и России Александр Бородюк назвал «Факел» главным открытием завершившегося сезона РПЛ.

Воронежцы заняли 11-е место в чемпионате России-2023/24 с 32 очками в 30 матчах.

«Возможно, многих удивлю, назвав воронежский «Факел», — сказал Бородюк «СЭ». — Понятно, что 11-е место не повод для этого. Но, смотря, как до последнего бьется команда, как радуется забитым голам и с какими счастливыми улыбками покидает поле после побед, сам получаешь истинное удовольствие. Как и армия местных болельщиков, влюбленных в свою команду. И сегодня Воронеж — самый футбольный город страны. У каких-то клубов есть роскошные арены, у кого-то большие деньги. А у «Факела» есть самые преданные, влюбленные в него болельщики».

Бородюк является воспитанником воронежского футбола.