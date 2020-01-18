Молодой защитник «Арсенала» Сокол вернулся в тульский клуб после аренды в «Тромсе»

Молодой защитник «Арсенала» Артем Сокол вернулся в тульский клуб после годичной аренды в норвежском «Тромсе».

— Как оцените уровень чемпионата Норвегии?

— Как достаточно высокий. Преобладает силовой, вертикальный футбол с акцентом на атаку. Команды много забивают и немало пропускают. В большом почете английский футбол. Норвежские болельщики иногда лучше слетают на матч в Манчестер, чем пройдут двести метров на свой домашний стадион. Я это не совсем понимаю. К слову, Норвегии нужны более современные арены, — приводит слова Сокола официальный сайт «Арсенала».

— Всего у вас 9 матчей в элитсерии. На какой позиции играли?

— Когда был в составе, перестраивались на четыре защитника — я действовал справа. Поначалу «Тромсе» использовал схему с пятью защитниками, соответственно я играл правого центрального.

— Что вам дал норвежский год?

— Пусть случались травмы, но я вырос как футболист. Много тренировался. Ни с кем не мог поговорить на родном языке, рядом не было ни родителей, ни моей девушки. Тренировки помогали справиться с психологическим одиночеством. В плане физического развития я стал мощнее, постоянно ходил на тренажеры, думаю, стал быстрее и резче. Ментально тоже изменился. Я уже не тот, каким был год назад. Например, на выкрики со стороны, когда пытаются задеть, я реагирую спокойно. Если коротко, я стал более толерантным.

— Каким по возвращении обнаружили «Арсенал»?

— Ничего не изменилось. Все те же почти родные лица тренеров, игроков и персонала. Та же хорошая рабочая атмосфера. И все те же шутники — Берхамов, Хагуш, Григалава. Изменился только я.

— Теперь ваши ближайшие планы связаны с «Арсеналом».

— Стремлюсь показать себя на сборах. Никто не знает, как будет дальше, но хочется наконец дебютировать в РПЛ.

— За примером далеко ходить не надо. Ваш друг Зелимхан Бакаев великолепно сыграл в «Арсенале» в прошлом сезоне.

— Да, Зеля большой молодчина! Очень помог «Арсеналу», сейчас на хорошем счету в «Спартаке». Кстати, играя в Норвегии, я не пропустил ни одной трансляции матчей туляков в весенней части того сезона и в этом чемпионате тоже все матчи посмотрел. Надо постараться завершить этот сезон РПЛ на таком же высоком месте в таблице, как в 2019 году.