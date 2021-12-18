Матыцин: «Надеюсь, что введение Fan ID не создаст для болельщиков дополнительных препятствий»
Министр спорта России Олег Матыцин выразил надежду, что паспорт болельщика (Fan ID) вводится для блага зрителей и не должен создать им препятствий.
«Надеюсь, что введение Fan ID не создаст для болельщиков дополнительных препятствий и люди поймут, что это сделано во благо. Перечень соревнований, где будет применен Fan ID, пока не определен», — цитирует ТАСС Матыцина.
В пятницу Госдума приняла закон о введении паспорта болельщика, согласно которому правительство определит перечень официальных спортивных соревнований, при посещении которых станет обязательной идентификация участников и болельщиков. Прописываются основания, по которым гражданам могут отказать в оформлении Fan ID или заморозить действующий документ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю