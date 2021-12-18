Экс-полузащитник «Краснодара» Ахмедов завершил карьеру
Капитан сборной Узбекистана Одил Ахмедов объявил о завершении карьеры, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана.
Ахмедов выступал за сборную Узбекистана с 2007 года. Он принимал участие в двух финальных турнирах Кубка Азии. С 2015 года он был капитаном национальной команды.
34-летний футболист ранее выступал за российские клубы «Анжи» (2011-2014 годы) и «Краснодар» (2014-2016 годы).
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