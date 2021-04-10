Министр физической культуры и спорта московской области Роман Терюшков оценил перспективы «Химок» попасть в еврокубковую зону по итогам нынешнего сезона.

«У нас тяжелый календарь остался. С «Ахматом» и «Уралом» надо свои очки брать, но против «Динамо», «Спартака» и «Сочи» будет трудно. Если победим все оставшиеся матчи, думаю, попадем в еврокубки. Но это фантастика. Задачу на сезон мы уже выполнили, там было 10-12 место. Будем готовиться к следующему сезону. Если получится пробиться в Европу в этом году — отлично, но если не получится, то не будем расстраиваться», — сказал Терюшков «СЭ».

«Химки» расположились на восьмом месте в таблице Тинькофф РПЛ с 38 очками в активе после 25 матчей.

(Сергей Федоров)