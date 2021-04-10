Спортивный директор «Тамбова»: «Рады, что многие молодые ребята получают игровую практику»
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков остался доволен, что молодежь команды получает практику.
В субботу, 01 апреля, «Тамбов» уступил в гостях «Химкам» со счетом 0:1, у победителей гол забил полузащитник Денис Глушаков.
«Упрекнуть ребят не в чем, все бились и сражались, — сказал Худяков ТАСС. — Да, потерпели минимальное поражение, хотя несмотря ни на что, всегда настраиваемся и стремимся к победе. Сейчас появляются какие-то моменты, эпизоды, которые можно занести в плюс. Кроме этого, мы рады, что сейчас многие молодые ребята получают игровую практику.
Те же Климов, Архипов, Минаев, Мартынов, другие футболисты получают шанс и бесценный опыт в РПЛ. Повторю, все стараются и с каждой игрой становятся сильнее».
Команды провели между собой второй в истории матч в РПЛ. В первой встрече победу одержал «Тамбов» (1:0).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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