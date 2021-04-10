Спортивный директор «Тамбова»: «Рады, что многие молодые ребята получают игровую практику»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков остался доволен, что молодежь команды получает практику.

В субботу, 01 апреля, «Тамбов» уступил в гостях «Химкам» со счетом 0:1, у победителей гол забил полузащитник Денис Глушаков.

«Упрекнуть ребят не в чем, все бились и сражались, — сказал Худяков ТАСС. — Да, потерпели минимальное поражение, хотя несмотря ни на что, всегда настраиваемся и стремимся к победе. Сейчас появляются какие-то моменты, эпизоды, которые можно занести в плюс. Кроме этого, мы рады, что сейчас многие молодые ребята получают игровую практику.

Те же Климов, Архипов, Минаев, Мартынов, другие футболисты получают шанс и бесценный опыт в РПЛ. Повторю, все стараются и с каждой игрой становятся сильнее».

Команды провели между собой второй в истории матч в РПЛ. В первой встрече победу одержал «Тамбов» (1:0).