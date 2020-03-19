Известный спортивный юрист Михаил Прокопец в интервью «СЭ» отметил, что перенос чемпионата Европы не сильно скажется на финансовой ситуации в РФС.

— Ваш прогноз: будет ли доигран чемпионат?

— Я не стал бы строить никаких прогнозов. Никто не понимает, что произойдет дальше и чем все закончится. Хотелось бы, чтобы сезон доиграли. Любой путь должен быть завершен. Вопрос с чемпионом мало сомнений вызывает, но остальное — еврокубки, вылет, переходные матчи, все это по-прежнему актуально.

— По поводу переноса Евро — какие потери понесет РФС? Что делать с ТВ-правами?

— Не могу комментировать, так как мы консультируем заинтересованные стороны. Могу лишь сказать, что потери будут, но не такие существенные — все-таки чемпионат перенесен, а не отменен. (Дмитрий Зеленов)

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