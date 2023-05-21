Галактионов — о Магкееве: «Внутренние переживания у него есть, мы все его поддерживаем»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал «СЭ» о состоянии защитника железнодорожников Станислава Магкеева.

«На следующей неделе запланирована операция Станислава Магкеева в Европе. Готовится к отъезду, собираются все необходимые документы для оперативного вмешательства. Внутренние переживание у него безусловно есть. Тяжелая травма, длительный процесс восстановления. Мы его все поддерживаем, желаем скорейшего восстановления Станиславу Магкееву», — сказал Галактионов «СЭ».

24-летний футболист получил повреждение в матче 26-го тура чемпионата России против «Сочи» (3:0). У него выявили разрыв передней крестообразной связки коленного сустава.

В текущем сезоне Магкеев провел 19 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.