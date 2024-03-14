Международный эксперт оценил перспективы российского футбольного симулятора

Международный эксперт Хишам Нуху прокомментировал идею создания российского футбольного симулятора.

«Я думаю, вполне реально создать хороший, качественный российский симулятор футбола, в России очень хорошие разработчики. Разработка сама по себе не должна занять много времени, но может потребоваться большое его количество для того, чтобы обеспечить выживаемость проекта и его пропаганду, учитывая, что люди привыкли играть годами в определенные симуляторы», — приводит слова Нуху ТАСС.

21 февраля сообщалось, что Аршавин попросил кандидата в президенты РФ, действующего главу государства Владимира Путина создать российский футбольный симулятор — аналог FIFA, которая с 2023 года стала называться EA FC. В игре от компании Electronic Arts в 2022 году удалили все российские команды.