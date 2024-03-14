Вратарь ЦСКА Тороп: «Когда впервые поздоровался с Акинфеевым, 2 дня руки не мыл»
Голкипер Владислав Тороп рассказал о знакомстве с Игорем Акинфеевым.
«Правда ли, что я не мыл руки, когда познакомился с Акинфеевым? Абсолютно. Два дня точно не мыл. У Игоря в тот день была предыгровая тренировка перед «Спартаком», который ЦСКА в итоге победил 3:0», — приводит слова Торопа Sport24.
За основную команду армейцев 20-летний голкипер провел 21 матч, пропустил 16 мячей и 8 раз отыграл на ноль.
ЦСКА занимает четвертое место, набрав 32 очка в 20 матчах.
Источник: Sport24
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|39
|
3
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|2
|33-23
|38
|
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|8
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|34-25
|32
|
5
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|8
|8
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|
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|
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|
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|
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|
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|7
|7
|18-20
|25
|
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|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
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|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
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|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
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|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
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|20
|3
|4
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|13
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|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5
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