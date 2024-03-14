Вратарь ЦСКА Тороп: «Когда впервые поздоровался с Акинфеевым, 2 дня руки не мыл»

Голкипер Владислав Тороп рассказал о знакомстве с Игорем Акинфеевым.

«Правда ли, что я не мыл руки, когда познакомился с Акинфеевым? Абсолютно. Два дня точно не мыл. У Игоря в тот день была предыгровая тренировка перед «Спартаком», который ЦСКА в итоге победил 3:0», — приводит слова Торопа Sport24.

За основную команду армейцев 20-летний голкипер провел 21 матч, пропустил 16 мячей и 8 раз отыграл на ноль.

ЦСКА занимает четвертое место, набрав 32 очка в 20 матчах.