Семин поддержал возвращение Мусаева в «Краснодар»: «В одну реку можно войти и дважды, и трижды»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» высказался о назначении Мурада Мусаева на пост главного тренера «Краснодара».

«В одну реку можно войти и дважды, и трижды. Это отличное решение руководителей «Краснодара». Он стал опытен, хорошо работал в Азербайджане. Надеемся, что он чемпионскую гонку продолжит и победит в ней. Мне понятна отставка Ивича. Они проиграли Кубок и вылетели. Думаю, что она связана с этим», — сказал Семин «СЭ».

13 марта «Краснодар» отправил в отставку Владимира Ивича, который возглавлял команду с января 2023 года.

Мусаев уже тренировал «быков» в период с апреля 2018-го по апрель 2021 года. Последним местом работы специалиста был азербайджанский «Сабах», в котором он работал с октября 2021-го по февраль 2024 года.

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков в 20 турах. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 1 очко.