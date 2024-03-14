Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

14 марта, 12:55

Семин поддержал возвращение Мусаева в «Краснодар»: «В одну реку можно войти и дважды, и трижды»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» высказался о назначении Мурада Мусаева на пост главного тренера «Краснодара». 

«В одну реку можно войти и дважды, и трижды. Это отличное решение руководителей «Краснодара». Он стал опытен, хорошо работал в Азербайджане. Надеемся, что он чемпионскую гонку продолжит и победит в ней. Мне понятна отставка Ивича. Они проиграли Кубок и вылетели. Думаю, что она связана с этим», — сказал Семин «СЭ». 

13 марта «Краснодар» отправил в отставку Владимира Ивича, который возглавлял команду с января 2023 года.

 
Владимир Ивич и&nbsp;Андрей Талалаев. Талалаев в 2021-м «уволил» Мусаева. Теперь он же его вернул в «Краснодар»

Мусаев уже тренировал «быков» в период с апреля 2018-го по апрель 2021 года. Последним местом работы специалиста был азербайджанский «Сабах», в котором он работал с октября 2021-го по февраль 2024 года.

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков в 20 турах. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 1 очко.

РПЛ
ФК Краснодар
Владимир Ивич
Мурад Мусаев
Юрий Семин
9
11
Читайте также
«Вашингтон» проиграл «Торонто» в матче НХЛ
МОК не будет требовать от россиян подписать декларацию с осуждением СВО
Платежи в юанях из России перестали принимать в китайских Ping An Bank и Bank of Ningbo
«Динамо» горит – 0:3 в серии с «Трактором». Котляревский оформил победный шедевр, а чемпионы «регулярки» в шаге от отпуска
Удар РСЗО «Смерч» уничтожил артрасчет ВСУ на границе с Белгородской областью
Уголовные дела возбуждены по факту обнаружения в Новой Москве тел новорожденных
Популярное видео
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
Материалы сюжета: «Краснодар»: отставка Ивича и возвращение Мусаева
Сперцян: «С Мусаевым я всегда поддерживал связь»
Быстров: «Мусаев знает «Краснодар», знает правила клуба»
Быстров назвал правильным решением увольнение Ивича из «Краснодара»
Мусаев составил символическую сборную «Краснодара»
Соловьев: «Мне сказали, что Ивич будет следующим тренером «Спартака»
Попов: «Не удивлен отставкой Ивича, Галицкий не разбирается в футболе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Международный эксперт оценил перспективы российского футбольного симулятора

«Оренбург» готов расстаться с группой игроков, взяв курс на обновление состава
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости