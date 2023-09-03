Между игроками ЦСКА и «Зенита» произошло две потасовки после гола гостей

Между игроками ЦСКА и «Зенита» произошло две стычки в концовке матча 7-го тура РПЛ.

«Зенит» в концовке сумел сравнять счет встречи — на 88-й минуте отличился Дуглас Сантос. Сразу после гола между игроками случился конфликт у ворот армейцев.

Потасовка в матче ЦСКА — «Зенит». Фото Скриншот трансляции матча

Через несколько минут произошла потасовка уже у противоположных ворот.