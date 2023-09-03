ЦСКА в концовке упустил победу над «Зенитом»

ЦСКА на своем поле сыграл вничью в матче с «Зенитом» в 7-м туре РПЛ — 1:1.

Счет на 4-й минуте открыл Антон Заболотный. Нападающий ЦСКА сыграл на опережение в подкате против получившего пас от партнера голкипера «Зенита» Михаила Кержакова, после чего мяч оказался в воротах.

«Зенит» сумел отыграться в концовке встречи. На 88-й минуте Дуглас Сантос отличился после подачи углового.

ЦСКА с 11 очками поднялся на седьмое место в РПЛ. «Зенит» с 14 очками вышел на вторую строчку в турнирной таблице.

В восьмом туре ЦСКА на своем поле примет «Крылья Советов». Игра пройдет 16 сентября. «Зенит» на день позже в гостях встретится с «Рубином».