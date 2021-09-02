Мещеряков — о трансферах «Локомотива»: «Ощущение, что в Черкизове нашли мощное нефтяное месторождение»
Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался о трансферах клуба этим летом.
— Анатолий Анатольевич, как вы оцените последнюю трансферную кампанию ФК «Локомотив»?
— Я слышал, что на последнюю трансферную кампанию клуб потратил почти 30 миллионов евро. Не видел бюджет клуба этого года, но у меня складывается ощущение, что в Черкизове нашли мощное нефтяное месторождение.
Летом 2021 года в «Локомотив» перешли нападающий Джирано Керк, полузащитник Фаустино Анджорин, Алексис Бека-Бека, Наир Тикнизян, защитник Тин Едвай и др.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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