Сергей Прядкин заявил, что РПЛ не получала предложения от Оkko
Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию с ТВ-контрактом лиги. Срок действующего соглашения с холдингом «Газпром-Медиа» (телеканал «Матч ТВ») истекает по окончании текущего сезона. Ранее появилась информация о предложении от онлайн-кинотеатра Okko.
«Нет, на сегодняшний день РПЛ не получала предложения от «Оkko Спорт», — цитирует Прядкина «РБ Спорт» 2 сентября. — Ситуация такова, что предварительные консультации велись рабочей группой РПЛ со всеми заинтересованными сторонами».
Ранее Прядкин сообщил, что основной вещатель сделал предложение по продлению контракта — по данным источника, речь идет о сумме 4 миллиарда рублей. По действующему договору РПЛ обязана в первую очередь рассмотреть предложение действующего основного вещателя.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-pryadkin-rpl-ne-poluchala-predlozhenie-ot-okko-sport/
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