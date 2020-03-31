Защитник «Крыльев Советов» Мехди Зеффан рассказал о выступлении за самарский клуб. Алжирец выступает за команду с января 2020 года.

— Я еще не успел посмотреть город, — приводит слова Зеффана официальный сайт клуба. — Ждал, пока наладится погода. Лишь немного прогулялся у клубной базы и отеля.

— Расскажите о дружбе с Риядом Махрезом, партнером по сборной Алжира, выступающим за «Манчестер Сити». Что вы ему рассказывали о «Крыльях» и Самаре?

— В первую очередь, скажу, что он блестящий футболист, лидер сборной. Как и с другими партнерами по национальной команде, у нас с ним отличные отношения. Много о «Крыльях» рассказать не успел, надеялся увидеть его во время международных матчей, но вмешался коронавирус. Но Рияд уже в курсе, что я в России, а ближе пообщаемся при встрече.