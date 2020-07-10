В пятницу, 10 июля, состоялось заседание Бюро Исполкома РФС. Как сообщает сайт организации, матчи 29-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Ростов» и «Локомотив» — ЦСКА перенесены с 15 на 16 июля.

Указано, что такое решение было принято для обеспечения использования системы ВАР на всех мачтах 29-го тура.

«Из-за плотного расписания матчей и наложения по времени система VAR физически не могла быть развернута на всех играх тура, — говорится в официальном сообщении РПЛ. — Для функционирования системы на всех матчах финального отрезка сезона РПЛ согласовала переносы матчей с клубами, после чего вышла с обращением в Российский футбольный союз».

Как сообщает пресс-служба РПЛ, «Рубин» и «Ростов» сыграют 16 июля в 18.00 мск, а московское дерби «Локомотива» и ЦСКА начнется в 20.30.