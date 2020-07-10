РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Матчи «Локомотив» — ЦСКА и «Рубин» — «Ростов» перенесены с 15 на 16 июля

10 июля 2020, 16:08
Чемпионат России.
Чемпионат России.
Теги:

В пятницу, 10 июля, состоялось заседание Бюро Исполкома РФС. Как сообщает сайт организации, матчи 29-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Ростов» и «Локомотив» — ЦСКА перенесены с 15 на 16 июля.

Указано, что такое решение было принято для обеспечения использования системы ВАР на всех мачтах 29-го тура.

«Из-за плотного расписания матчей и наложения по времени система VAR физически не могла быть развернута на всех играх тура, — говорится в официальном сообщении РПЛ. — Для функционирования системы на всех матчах финального отрезка сезона РПЛ согласовала переносы матчей с клубами, после чего вышла с обращением в Российский футбольный союз».

Как сообщает пресс-служба РПЛ, «Рубин» и «Ростов» сыграют 16 июля в 18.00 мск, а московское дерби «Локомотива» и ЦСКА начнется в 20.30.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/211916

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 4577
Все опросы
Как завершится матч Леонида Слуцкого против его бывшей команды?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
14
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 29-й тур. «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир