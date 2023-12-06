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Масалитин — о словах Карпина после матча с ЦСКА: «Команда проиграла, эмоции выплескиваются»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал высказывания главного тренера «Ростова» Валерия Карпина по поводу матча против красно-синих в минусовую температуру.

«Ребята выходят, им хочется показать себя, поиграть. Тебе надо бороться с соперником, а ты еще борешься с полем. Передачу плохую даешь, начинаешь злиться... Начинаются недовольства, лишние стыки, судья не туда свистнул... Негатив накапливается, накапливается, а потом выплескивается. То же удаление у «Ростова». Команда проиграла, эмоции выплескиваются. Вот так и Карпин вспылил на послематчевой пресс-конференции. До того вспылил и Юран, хотя его команда и выиграла», — цитирует «Газета.Ru» Масалитина.

Встреча была под угрозой срыва из-за сильного снегопада в Москве. После игры Карпин , недовольный погодными условиями, заявил: «Какой дебил принимал решение играть? Какой идиот?».

Валерий Карпин. Карпин не жалеет о своих словах после матча «Ростова» с ЦСКА: «Кого я обидел? За что меня дисквалифицировать?»
Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/12/05/21860383.shtml?updated
Валерий Карпин
Валерий Масалитин
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Крылья Советов

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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