Севикян — о целях «Пари НН»: «Все мы хотим подняться еще выше»

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян в интервью «СЭ» высказался о целях команды на сезон.

«Я не хочу ставить границы и цели. Думаю, надо сфокусироваться на том, чтобы готовиться к победе в каждой игре. А там получится так, как получится. Нужно работать и выкладываться на каждой тренировке. Все мы хотим подняться еще выше», — сказал Севикян «СЭ».

«Пари НН» занимает 9-е место в РПЛ с 24 очками в 17 играх.

В следующем, 18-м туре чемпионата России-2023/24 нижегородцы встретятся с «Зенитом» на выезде, матч состоится 9 декабря.