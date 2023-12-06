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Гафин: «Думаю, никто из тренеров «Динамо» не стал бы толкать Беришу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал скандальный эпизод с удалением главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в матче 17-го тура чемпионата России с «Ахматом» (1:2).

«В тренерском штабе «Динамо» достаточно эмоциональных людей. Но хочется надеяться, что Бериша не будет прыгать в сторону наших тренеров. А если такое случится, то мы дадим ему возможность прокатиться и побежать дальше. Думаю, никто из тренеров «Динамо» не стал бы толкать Беришу», — цитирует Sport24 Гафина.

На 34-й минуте форвард грозненцев Гамид Агаларов вывел свою команду вперед, Бернард Бериша побежал праздновать гол к трибуне у скамейки соперника и прыгнул двумя ногами в сторону Абаскаля, после чего испанец толкнул его. Футболист получил желтую карточку, а тренер — красную. За агрессивное поведение испанскому специалисту грозят 4 матча дисквалификации.

Квинси Промес и&nbsp;Бернард Бериша. «Спартак» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Ахматом»
Источник: https://sport24.ru/football/news-602045-chlen-soveta-direktorov-dinamo-khochetsya-nadeyatsya-chto-berisha-ne-budet-prygat-v-storonu-nashikh-trenerov
Бернард Бериша
Футбол
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
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