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Сегодня, 08:20

Марадишвили заявил, что «Локомотив» может конкурировать с «Зенитом» за первые места

Артем Бухаев
,  
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили в интервью «СЭ» высказался о конкуренции с «Зенитом».

— В «Локомотиве» много говорят о борьбе с «Зенитом». Считаешь, с ним реально конкурировать?

— Конечно! В РПЛ можно навязать борьбу любой команде. Но можно и проиграть любой команде из последней пятерки. Мы можем бороться за счет самоотдачи и игры, которую ставит наш тренер. И, конечно, за счет игроков. Например, Антон Миранчук, Изидор и Керк могут в одиночку решить исход матча.

— Но «Зенит» уже четыре года подряд становится чемпионом.

— Так получилось. Никто не знает, кто займет первые места в следующие четыре года. «Зенит» играет вничью с «Химками»... Ты не знаешь, что будет завтра. Впереди еще 28 туров. Не будем загадывать, но мы можем бороться за первые места.

Константин Марадишвили после гола в&nbsp;ворота &laquo;Ростова&raquo;. «Никогда не перейду в «Спартак» — это самый принципиальный соперник!» Интервью Марадишвили
Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Константин Марадишвили
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2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
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 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
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 Урал 2 0 0 2 0-5 0
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
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Владимир Сычевой

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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

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Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

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