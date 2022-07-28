Марадишвили заявил, что «Локомотив» может конкурировать с «Зенитом» за первые места

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили в интервью «СЭ» высказался о конкуренции с «Зенитом».

— В «Локомотиве» много говорят о борьбе с «Зенитом». Считаешь, с ним реально конкурировать?

— Конечно! В РПЛ можно навязать борьбу любой команде. Но можно и проиграть любой команде из последней пятерки. Мы можем бороться за счет самоотдачи и игры, которую ставит наш тренер. И, конечно, за счет игроков. Например, Антон Миранчук, Изидор и Керк могут в одиночку решить исход матча.

— Но «Зенит» уже четыре года подряд становится чемпионом.

— Так получилось. Никто не знает, кто займет первые места в следующие четыре года. «Зенит» играет вничью с «Химками»... Ты не знаешь, что будет завтра. Впереди еще 28 туров. Не будем загадывать, но мы можем бороться за первые места.