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Марадишвили: «Игнатьев не проставлялся. От него был только тортик команде на ужин»

Марадишвили прокомментировал переход Игнатьева в «Локомотив»
Антон Иванов
,  
Артем Бухаев
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили в интервью «СЭ» высказался о переходе нападающего Ивана Игнатьева в команду железнодорожников.

— Последний трансфер «Локомотива» на вход — Иван Игнатьев, у которого неоднозначная репутация. Как он ведет себя в команде?

— Я знаю его по молодежной сборной. Он ведет себя как профессионал своего дела. То, о чем говорили, было давно. Сейчас он изменился, о чем и сам неоднократно говорил. Время покажет. Поможет ли он? Конечно! Каждый игрок, который приходит в «Локо», поможет клубу. Игнатьев — хороший футболист, он неоднократно это доказывал. Да, был период спада... Но сейчас он работает, занимается. И в ближайшее время, как мне кажется, покажет, что его зря списывали со счетов.

— Игнатьев не звал команду в бар после подписания контракта?

— Нет, не проставлялся. От него был только тортик команде на ужин. И все.

Константин Марадишвили после гола в&nbsp;ворота &laquo;Ростова&raquo;. «Никогда не перейду в «Спартак» — это самый принципиальный соперник!» Интервью Марадишвили
Иван Игнатьев
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Константин Марадишвили
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