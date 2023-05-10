Деменко: «Однозначно, сейчас это не самый сильный «Зенит»

Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко считает, что нынешняя питерская команда уступает составу времен Лучано Спаллетти.

«Кто бы что ни говорил, тяжело проверить, как бы выступил нынешний «Зенит» в Лиге чемпионов. Команда есть, никто не спорит. Но мы видели раньше, как они становились чемпионами, их потолком был выход в 1/8 финала. Это все, чего «Зенит» добился за много времени. Однозначно, сейчас это не самый сильный «Зенит», который был. Для меня сильнейший «Зенит» был, когда за команду выступали Витсель, Халк и другие. Они вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов. Вот это была команда. Когда был Спаллетти. На футбольном поле был коллектив», — сказал Деменко Legalbet.

Под руководством итальянца Спаллетти «Зенит» выходил в 1/8 финала Лиги чемпионов в сезоне-2011/12 и в сезоне-2013/14, также команда дважды становилась чемпионом России.