Даса — о положении «Динамо» в РПЛ: «Мы говорили об этом слишком много, пришло время давать ответы на поле»

Защитник «Динамо» Эли Даса в разговоре с «СЭ» после победы в матче 26-го тура РПЛ над «Химками» (1:0) ответил на вопрос о положении бело-голубых в лиге.

— Как оцените положение «Динамо» в лиге?

— Конечно, мы могли быть выше. Раздали столько очков, что было необязательно. Но это уже прошлое. Нам нужно фокусироваться на будущем.

— Считаете, что еще можете забраться в первую тройку?

— Считаю, что мы можем выиграть все игры, которые у нас остались. Говорить можно о третьем, втором, первом, последнем месте. Это неважно. Мы говорили об этом слишком много, пришло время давать ответы на поле.

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка в 26 матчах.