«Крылья Советов» — «Пари НН»: нижегородцы сравняли счет

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«Пари НН» сравнял счет в матче с «Крыльями Советов» в 30-м туре РПЛ — 1:1.

Гол на 77-й минуте забил Зе Турбо.

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