«Зенит» — «Ростов»: Артур вывел хозяев вперед благодаря ошибке Песьякова

Нападающий «Зенита» Артур вывел свою команду вперед в матче 30-го тура РПЛ против «Ростова» — 2:1.

Бразилец отличился на 85-й минуте встречи. Вратарь ростовчан Сергей Песьяков неудачно отбил мяч кулаками, после чего тот влетел в ворота.

Чтобы стать чемпионом России, «Зениту» нужно победить «Ростов» и рассчитывать на победу «Краснодара» в параллельном матче против «Динамо» (на момент публикации «быки» ведут со счетом 1:0).