Защитник «Зенита» Деян Ловрен сообщил, что намерен судиться с хорватским изданием «Jutarnji list».

Ранее в СМИ появилась статья, которая крайне нелицеприятно отзывалась об игроке, который продолжает выступать в России.

«Я всегда буду за свободу слова, особенно когда дело касается наших свобод, которых в последнее время нет. Доходит до того, что если вы публично высказываете свое мнение, и оно не совпадает с мнением издательств и журналистов, вы подвергаетесь публичному осуждению. Где уважение?

Я предприму все юридические и судебные действия, чтобы положить этому конец. Оскорбление и унижение — это не свобода слова!» - написал футболист в своих социальных сетях.

Ранее Хорватский футбольный союз (HNS) направил письмо главному редактору издания «Jutarnji list», в котором потребовал публичных извинений перед защитником «Зенита».

32-летний футболист выступает за «Зенит» с августа 2020 года. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне Ловрен сыграл за питерский клуб 19 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.