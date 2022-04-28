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Сегодня, 14:39

Хорватский футбольный союз требует публичных извинений от газеты, которая оскорбила Ловрена

Анна Горшкова
Корреспондент
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Хорватский футбольный союз (HNS) направил письмо главному редактору издания «Jutarnji list», в котором потребовал публичных извинений перед защитником «Зенита» Деяном Ловреном.

«Мы считаем абсолютно неуместным, непрофессиональным и неэтичным писать о каком-либо человеке, в том числе о члене сборной Хорватии Деяне Ловрене, так, как в приведенном тексте, в котором автор оскорбляет несомненно успешного спортсмена, доказавшего свой человеческий и профессиональный уровень», — передает слова из заявления РИА «Новости» со ссылкой на сайт HNS.

Организация считает, что в публикации от 23 апреля, в которой игрок сборной Хорватии Ловрен подвергся критике за то, что продолжает выступать в «Зените», издание оскорбило честь и достоинство футболиста.

«Мы призываем к публичным извинениям перед Ловреном за оскорбительный текст и надеемся, что в будущем при подобной критике будут подходить с должным уважением к критикуемому лицу и с соблюдением профессиональных стандартов. Деян Ловрен абсолютно заслужил это уважение, независимо от того, согласен или нет кто-либо с его мнением и поступками», — отмечается в заявлении.

32-летний футболист выступает за «Зенит» с августа 2020 года. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне Ловрен сыграл за питерский клуб 19 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220428/futbol-1785940081.html
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