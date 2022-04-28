Талалаев и Ваноли штрафованы на 30 тысяч рублей за покидание технической зоны

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК РФС ) Артур Григорьянц сообщил о штрафах в адрес двух тренеров команд РПЛ по итогам 26-го тура чемпионата России.

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев оштрафован на 30 тысяч рублей за третий выход за пределы технической зоны в матче с «Сочи» (2:3).

За такое же правонарушение оштрафован главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли. Сумма — 30 тысяч рублей. Он покинул техзону во время матча с «Ростовом» (2:3).

«Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 26 матчах. «Спартак» находится на 10-й позиции (31 очко).