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Талалаев и Ваноли штрафованы на 30 тысяч рублей за покидание технической зоны

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК РФС ) Артур Григорьянц сообщил о штрафах в адрес двух тренеров команд РПЛ по итогам 26-го тура чемпионата России.

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев оштрафован на 30 тысяч рублей за третий выход за пределы технической зоны в матче с «Сочи» (2:3).

За такое же правонарушение оштрафован главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли. Сумма — 30 тысяч рублей. Он покинул техзону во время матча с «Ростовом» (2:3).

«Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 26 матчах. «Спартак» находится на 10-й позиции (31 очко).

Андрей Талалаев
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
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3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
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 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
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 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
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 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
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