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Ломовицкого и Рассказова могут оштрафовать или дисквалифицировать за работу с неаккредитованным посредником

20:34
Николай Рассказов и Александр Ломовицкий (по центру). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Николай Рассказов и Александр Ломовицкий (по центру). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По информации «СЭ», футболисты «Арсенала» Александр Ломовицкий и Николай Рассказов, а также защитник «Локомотива» Артур Черный получили предупреждение от РФС, так как не предоставили документы о своих отношениях с агентом Валериюсом Мижигурскисом.

Вопрос возник после выпуска программы «Инсайдеры» Нобеля Арустамяна, в котором Мижигурскис рассказал о своем сотрудничестве с этими футболистами в качестве агента. У Валериюса нет лицензии.

Комиссия по работе с посредниками отправила запрос троим футболистам, но все трое его проигнорировали, за что и были предупреждены. Если Ломовицкий, Рассказов и Черный документально не опровергнут свою связь с Мижигурскисом, то их могут оштрафовать (от 50 до 500 тысяч) или дисквалифицировать (до трех месяцев) за работу с неакредитованным посредником.

(Севастиан Терлецкий)

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