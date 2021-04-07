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Николич заявил, что Миранчук скоро вернется на поле

21:16
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о состоянии здоровья полузащитника Антона Миранчука.

— Какое состояние у Миранчука? Будет ли он готов к «Спартаку»?

— Он готов, просто он много пропустил. Он должен получить хороший момент для возвращения на поле. Этот момент недалек. И свой момент он использует, я уверен.

— Как оцените календарь на конец сезона?

— Мы должны играть по календарю. Да, сложный календарь, но мы не можем этого поменять. Я никогда не говорил, что нам трудно.

«Локомотив» сегодня обыграл «Сочи» (3:1) в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России.

Сочи — Локомотив

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