Николич заявил, что Миранчук скоро вернется на поле
21:16
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о состоянии здоровья полузащитника Антона Миранчука.
— Какое состояние у Миранчука? Будет ли он готов к «Спартаку»?
— Он готов, просто он много пропустил. Он должен получить хороший момент для возвращения на поле. Этот момент недалек. И свой момент он использует, я уверен.
— Как оцените календарь на конец сезона?
— Мы должны играть по календарю. Да, сложный календарь, но мы не можем этого поменять. Я никогда не говорил, что нам трудно.
«Локомотив» сегодня обыграл «Сочи» (3:1) в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России.
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