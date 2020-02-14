«Локомотив» провел первую тренировку в Мабелье
22:31
«Локомотив» провел первую тренировку в Мабелье, соответствующим видео клуб поделился в Twitter. Испанский сбор клуб продлится с 14 по 26 февраля.
Ранее железнодорожники на турнире в Катаре сыграли с «Ростовом» 3:3 (5:4 пенальти), «Спартаком» (1:1 (4-2 пенальти) и «Партизаном» (1:1 (2-4 пенальти).
Первая тренировка в Марбелье — ? #РЖДТренировочныеСборы ?? pic.twitter.com/RoSki9pzW8— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) February 14, 2020
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