«Локомотив» провел первую тренировку в Мабелье, соответствующим видео клуб поделился в Twitter. Испанский сбор клуб продлится с 14 по 26 февраля.

Ранее железнодорожники на турнире в Катаре сыграли с «Ростовом» 3:3 (5:4 пенальти), «Спартаком» (1:1 (4-2 пенальти) и «Партизаном» (1:1 (2-4 пенальти).