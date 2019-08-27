«Локомотив» поздравил Кучука с юбилеем

«Локомотив» на своем официальном сайте поздравил бывшего главного тренера команды Леонида Кучука с 60-летием.

В «Локомотив» Кучук пришел перед началом сезона-2013/14 и привел команду к первым за 7 лет бронзовым медалям чемпионата России. Перед зимним перерывом железнодорожники лидировали в турнирной таблице РПЛ, однако из-за осечек в последних турах пропустили вперед ЦСКА и «Зенит».

До «Локомотива» специалист тренировал тираспольский «Шериф», с которым шесть раз выигрывал чемпионат Молдовы. Сейчас Кучук возглавляет украинский «Рух».