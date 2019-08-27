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«Локомотив» поздравил Кучука с юбилеем

13:24
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«Локомотив» на своем официальном сайте поздравил бывшего главного тренера команды Леонида Кучука с 60-летием.

В «Локомотив» Кучук пришел перед началом сезона-2013/14 и привел команду к первым за 7 лет бронзовым медалям чемпионата России. Перед зимним перерывом железнодорожники лидировали в турнирной таблице РПЛ, однако из-за осечек в последних турах пропустили вперед ЦСКА и «Зенит».

До «Локомотива» специалист тренировал тираспольский «Шериф», с которым шесть раз выигрывал чемпионат Молдовы. Сейчас Кучук возглавляет украинский «Рух».

Дополнительная информация

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/20731

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