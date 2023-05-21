«Локомотив» не будет выдвигать представителя в правление РПЛ

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об участии клуба в правлении РПЛ.

«Пока не планируем выдвигать представителя в правление РПЛ. На сегодняшний день мы доверяем правлению РПЛ. Думаю, что мы имеем возможность доводить нашу точку зрения в те решения, которые будут приниматься», — сказал Нагорных «СЭ».

26 апреля прошло общее собрание РПЛ, на котором было решено утвердить новое положение о правлении лиги, в него войдут семь человек, в том числе президент и исполнительный директор РПЛ.