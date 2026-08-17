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Сегодня, 14:15

Батраков отправился с «Локомотивом» на кубковую игру против «Ростова»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Алексей Батраков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков поедет с командой на матч 2-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Ростова», несмотря на переговоры по трансферу в «Галатасарай».

Игра состоится 18 августа.

Ранее «СЭ» сообщал, что глава РЖД Олег Белозеров, председатель совета директоров Юрий Нагорных и главный тренер Михаил Галактионов одобрили трансфер Батракова в «Галатасарай» за 25 миллионов евро.

Батраков играет за главную команду железнодорожников с января 2024 года. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2029-го. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.

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Алексей Батраков
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
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