Батраков отправился с «Локомотивом» на кубковую игру против «Ростова»

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков поедет с командой на матч 2-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Ростова», несмотря на переговоры по трансферу в «Галатасарай».

Игра состоится 18 августа.

Ранее «СЭ» сообщал, что глава РЖД Олег Белозеров, председатель совета директоров Юрий Нагорных и главный тренер Михаил Галактионов одобрили трансфер Батракова в «Галатасарай» за 25 миллионов евро.

Батраков играет за главную команду железнодорожников с января 2024 года. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2029-го. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.