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Балтика — Рубин: КДК дисквалифицировал тренера Балтики Андрея Талалаева на 4 матча РПЛ за оскорбительный жест

«Это не единичный случай». Талалаева дисквалифицировали на четыре матча РПЛ за поведение в игре с «Рубином»

Максим Слекишин
корреспондент
Андрей Талалаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Также тренер «Балтики» оштрафован на 400 тысяч рублей.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера калининградской «Балтики» Андрея Талалаева на четыре игры за поведение в матче пятого тура РПЛ с «Рубином» (1:1), сообщается на сайте организации. Кроме того, 53-летний специалист заплатит крупный штраф — 400 тысяч рублей.

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.
24 августа, 20:30. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
1:1
Рубин

«Это не единичный случай»

Решение по Талалаеву было принято на заседании КДК 27 августа.

«За повторное и систематическое совершение в течение одного года оскорбительного поведения в отношении соперников и иных людей, не являющихся официальными лицами матча, не повлекшее прямое удаление и не отмеченное в протоколе матча, — дисквалифицировать главного тренера ФК «Балтика» г. Калининград Андрея Викторовича Талалаева на 4 матча Альфа-Банк Чемпионата России и оштрафовать его на 400 000 рублей», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте РФС.

Это означает, что Талалаев пропустит ближайшие встречи чемпионата против «Родины» 30 августа, «Локомотива» 6 сентября, «Факела» 12 сентября и «Зенита» 16 сентября.

Андрей Талалаев.«Балтика» чудом спаслась в концовке матча с «Рубином». Накажут ли Талалаева за оскорбительный жест?

Председатель КДК Артур Григорьянц пояснил. «При определении санкции комитет учитывал, что это уже не единичный случай оскорбительного поведения со стороны Андрея Викторовича. Новое нарушение было совершено спустя менее шести месяцев после предыдущего привлечения его к дисциплинарной ответственности за аналогичные действия. КДК принял решение применить дисквалификацию на 4 матча с учетом характера нарушения, его повторности и систематичности», — цитирует Григорьянца РФС.

Как стало известно «СЭ», «Балтика» не станет обжаловать дисквалификацию.

Фото Скриншот трансляции

Что сделал Талалаев в матче с «Рубином»

Скандальный эпизод произошел во втором тайме домашней встречи «Балтики» с казанцами. Калининградцы долго уступали с минимальным счетом и после перерыва все же смогли отправить мяч в ворота Евгения Ставера, однако арбитр Алексей Сухой после вмешательства ВАР отменил гол Чинонсо Оффора из-за положения вне игры.

Талалаев в этот момент не сдержал эмоции: повернулся в сторону трибун и продемонстрировал непристойный жест, который сопровождал нецензурной лексикой.

Специалист избежал удаления в матче. Как впоследствии написал судейский эксперт «СЭ» Александр Бобров, ошибочно.

«Арбитр Алексей Сухой, по всей видимости, не видел, как вел себя главный тренер калининградцев, и не показал ему красную карточку. Возможно, его оскорбительный жест, обращенный к кому-то на трибуне, остался вне внимания и резервного рефери Данила Набоки. Странно, что на помощь арбитру не пришли его видеоассистенты Иван Абросимов и Сергей Карасев», — подчеркнул Бобров.

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Талалаев после игры объяснил: жест предназначался руководителям калининградского клуба.

«У меня была уверенность, что мы сегодня не проиграем. Именно это я показал руководителям даже после того, как гол не засчитали: мы все равно сегодня выиграем или хотя бы не проиграем», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

«Балтика» действительно ушла от поражения. В компенсированное время Сергей Варатынов сравнял счет и установил окончательный результат — 1:1.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Рецидивист

В декабре 2025 года Талалаева дисквалифицировали на три матча чемпионата за оскорбительное поведение в отношении соперников во встрече со «Спартаком».

Тогда специалист сначала получил желтую карточку за саркастические аплодисменты в адрес главного арбитра Кирилла Левникова, а через минуту был удален — в протоколе указывалось, что Талалаев показал оскорбительный жест резервному судье Иналу Танашеву. Сам тренер и «Балтика» утверждали: все было направлено в сторону скамейки «Спартака». Изучив видеозапись, КДК согласился с этой версией, и квалифицировал действия как оскорбление соперника.

Глава комитета Артур Григорьянц подчеркивал, что при определении наказания за инцидент в игре с красно-белыми учитывались три предыдущих дисциплинарных нарушения Талалаева за два года: в августе 2023-го тренера дисквалифицировали на два матча за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц, в апреле 2024-го — на две встречи Кубка России за оскорбление иных лиц, а в марте 2025-го — на две игры Первой лиги за агрессивное поведение в отношении официального лица.

Андрей Талалаев в&nbsp;матче против РПЛ против ЦСКА.Ему не надо выигрывать в смокинге и бабочке. Ему надо просто выигрывать. Рабинер — о Талалаеве

Еще одно серьезное наказание специалист получил в марте 2026 года. В концовке встречи с ЦСКА (1:0) тренер балтийцев выбил мяч в сторону трибун, после чего его толкнул футболист армейцев Энрике Кармо. Началась массовая потасовка с участием игроков и представителей штабов. Талалаев и главный тренер красно-синих Фабио Челестини были удалены.

За вмешательство в ход матча, провокационные действия и рецидив оскорбительного поведения Талалаева в итоге дисквалифицировали на четыре матча и оштрафовали на 300 тысяч рублей.

«По смыслу дисциплинарного регламента Талалаев является рецидивистом», — заявил тогда Григорьянц.

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Андрей Талалаев
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ФК Балтика
ФК Рубин (Казань)
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2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
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30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
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