Семин выступил против дисквалификаций тренеров: «Клуб должен сам штрафовать за такие нарушения»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на 4-матчевую дисквалификацию Андрея Талалаева.
27 августа КДК РФС наказал главного тренера «Балтики» за оскорбительный жест в сторону трибун во время матча 5-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1). Также Талалаева оштрафовали на 400 тысяч рублей.
«Я по сей день считаю, что тренеров не надо дисквалифицировать, надо наказывать большими штрафами, которые должны быть прописаны в контракте. Тогда все будет значительно проще — не надо будет собирать комиссии. Само нарушение, которое было, на мой взгляд, не красит Андрея Викторовича. Тренер только теряет свой хороший имидж. Ему надо подумать над своими эмоциями, потому что футболу они сейчас мешают. А клуб должен сам штрафовать за такие нарушения, оставляя деньги внутри, и например, награждая тренеров из академии за воспитание игрока. Деньги будут оставаться», — сказал Семин «СЭ».
Талалаев пропустит матчи «Балтики» против «Родины» (30 августа), «Локомотива» (6 сентября), «Факела» (12 сентября) и «Зенита» (16 сентября) в РПЛ.
После 5 туров «Балтика» с 7 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|5
|0
|0
|10-4
|15
|
2
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
|
3
|ЦСКА
|5
|3
|2
|0
|7-4
|11
|
4
|Зенит
|5
|3
|0
|2
|12-4
|9
|
5
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
6
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
7
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|
8
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
9
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
|
10
|Ахмат
|5
|1
|2
|2
|6-5
|5
|
11
|Крылья Советов
|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
|
12
|Ростов
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|5-7
|3
|
15
|Факел
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|
16
|Акрон
|5
|0
|2
|3
|4-13
|2
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|- : -
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|- : -
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|- : -
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|- : -
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|3
|1
|0