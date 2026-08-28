Семин выступил против дисквалификаций тренеров: «Клуб должен сам штрафовать за такие нарушения»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на 4-матчевую дисквалификацию Андрея Талалаева.

27 августа КДК РФС наказал главного тренера «Балтики» за оскорбительный жест в сторону трибун во время матча 5-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1). Также Талалаева оштрафовали на 400 тысяч рублей.

«Я по сей день считаю, что тренеров не надо дисквалифицировать, надо наказывать большими штрафами, которые должны быть прописаны в контракте. Тогда все будет значительно проще — не надо будет собирать комиссии. Само нарушение, которое было, на мой взгляд, не красит Андрея Викторовича. Тренер только теряет свой хороший имидж. Ему надо подумать над своими эмоциями, потому что футболу они сейчас мешают. А клуб должен сам штрафовать за такие нарушения, оставляя деньги внутри, и например, награждая тренеров из академии за воспитание игрока. Деньги будут оставаться», — сказал Семин «СЭ».

Талалаев пропустит матчи «Балтики» против «Родины» (30 августа), «Локомотива» (6 сентября), «Факела» (12 сентября) и «Зенита» (16 сентября) в РПЛ.

После 5 туров «Балтика» с 7 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.