ЭСК: арбитр Сухой верно засчитал гол «Балтики» в ворота «Рубина»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС приняла решение, что главный судья матча 5-го тура РПЛ «Балтика» — «Рубин» (1:1) Алексей Сухой верно засчитал гол калининградской команды.

На 90+4-й минуте защитник «Балтики» Сергей Варатынов сравнял счет. ЭСК единогласно посчитала, что судья правильно засчитал взятие ворот «Рубина».

«Нападающий «Балтики» Чинонсо Оффор не нарушает правила в единоборстве за верховой мяч с вратарем соперника Евгением Ставером. Оффор занимал позицию внутри площади ворот, подстраиваясь под мяч, летевший сверху вниз. Он не совершал наказуемых действий, которые могли бы повлиять на вратаря. Гол засчитан верно», — говорится в заявлении ЭСК.