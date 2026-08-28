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В «Балтике» не поддерживают поведение Талалаева

В «Балтике» не поддерживают поведение Талалаева

Андрей Талалаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев дисквалифицирован КДК РФС на четыре матча и оштрафован на 400 тысяч рублей за повторное и систематическое оскорбительное поведение в отношении соперников и иных лиц матча по итогам встречи 5-го тура РПЛ с «Рубином».

В руководстве «Балтики» заявили, что не оставят данный инцидент без должного внимания. В клубе не поддерживают поведение главного тренера и считают его недопустимым, тем более публичная демонстрация оскорбительных жестов во время матча со стороны Андрея Талалаева происходит не в первый раз.

«Талалаев на играх представляет не только себя, но и «Балтику». Из-за недопустимого поведения страдает имидж клуба, города и региона. А главное, своим поведением Талалаев подводит команду, лишаясь возможности управлять коллективом и исполнять функции главного тренера от бровки», — добавили в руководстве.

Андрей Талалаев.«Это не единичный случай». Талалаева дисквалифицировали на четыре матча РПЛ за поведение в игре с «Рубином»

24 августа в матче против «Рубина» (1:1) в 5-м туре РПЛ 53-летний специалист показал оскорбительный жест в сторону трибун после эпизода, в котором не засчитали гол форварда «Балтики» Чинонсо Оффора, который мог сравнять счет.

После матча Талалаев заявил, что продемонстрировал руководству «Балтики» уверенность в том, что команда не проиграет в этом матче.

Таким образом, Талалаев пропустит матчи «Балтики» против «Родины» (30 августа), «Локомотива» (6 сентября), «Факела» (12 сентября) и «Зенита» (16 сентября) в ближайших турах РПЛ.

После 5 туров «Балтика» с 7 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

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Андрей Талалаев
ФК Балтика
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
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 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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