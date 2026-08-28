В «Балтике» не поддерживают поведение Талалаева

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев дисквалифицирован КДК РФС на четыре матча и оштрафован на 400 тысяч рублей за повторное и систематическое оскорбительное поведение в отношении соперников и иных лиц матча по итогам встречи 5-го тура РПЛ с «Рубином».

В руководстве «Балтики» заявили, что не оставят данный инцидент без должного внимания. В клубе не поддерживают поведение главного тренера и считают его недопустимым, тем более публичная демонстрация оскорбительных жестов во время матча со стороны Андрея Талалаева происходит не в первый раз.

«Талалаев на играх представляет не только себя, но и «Балтику». Из-за недопустимого поведения страдает имидж клуба, города и региона. А главное, своим поведением Талалаев подводит команду, лишаясь возможности управлять коллективом и исполнять функции главного тренера от бровки», — добавили в руководстве.

24 августа в матче против «Рубина» (1:1) в 5-м туре РПЛ 53-летний специалист показал оскорбительный жест в сторону трибун после эпизода, в котором не засчитали гол форварда «Балтики» Чинонсо Оффора, который мог сравнять счет.

После матча Талалаев заявил, что продемонстрировал руководству «Балтики» уверенность в том, что команда не проиграет в этом матче.

Таким образом, Талалаев пропустит матчи «Балтики» против «Родины» (30 августа), «Локомотива» (6 сентября), «Факела» (12 сентября) и «Зенита» (16 сентября) в ближайших турах РПЛ.

После 5 туров «Балтика» с 7 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.