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Литвинов: «Самое главное — поскорее восстановиться к следующей игре»

Литвинов заявил, что «Спартаку» нужно сделать выводы перед матчем с «Енисеем»
Владислав Флегонтов
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов после матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (3:1) рассказал о своем самочувствии и отметил, что во втором тайме сказалась психология.

— Как самочувствие?

— Все нормально. Немного оступился. Сейчас самое главное — поскорее восстановиться к следующей игре. Впереди важный матч на кубок.

— Может ли эта победа дать уверенность перед кубков встречей?

— Да, конечно. Мы побеждаем в двух играх подряд. Этот опыт можно перенести на игру с «Енисеем». Первый тайм был динамичным, ярким. А во втором мы прижались к воротам. Нужно сделать выводы, чтобы не допускать этого.

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— «Спартак» отдал инициативу во втором тайме потому что впереди Кубок?

— Нет. Сказался счет и психология. Решили, что где-то можно спокойно сыграть в обороне. Так делать нельзя, за это могут наказывать.

— Зарема сказала, что к сегодняшнему судейству нет вопросов. Согласишься с этим?

— Да, шикарное судейство. Никаких вопросов.

— Какие ощущения перед полуфиналом Кубка?

— Никакой недооценки соперника быть не может. Для нас самое главное — выиграть трофей и подарить радость болельщикам. Трофей в Кубке скрасит сезон. Учитывая не самок удачное выступление в РПЛ. Впереди у нас принципиальные игры с «Зенитом» и «Химками». Нам нужно побеждать в каждой игре.

После 28 матчей «Спартак» занимает 8-е место в таблице Тинькофф РПЛ, набрав 37 очков.

Матч полуфинала БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Енисей» пройдет 11 мая.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Сочи

Х2

30%

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10%

1.90

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40%

1.74
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Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур

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1.52

Обе забьют - да

26%

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Руслан Литвинов
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ФК Енисей
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3
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4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
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