Литвинов: «Самое главное — поскорее восстановиться к следующей игре»
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов после матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (3:1) рассказал о своем самочувствии и отметил, что во втором тайме сказалась психология.
— Как самочувствие?
— Все нормально. Немного оступился. Сейчас самое главное — поскорее восстановиться к следующей игре. Впереди важный матч на кубок.
— Может ли эта победа дать уверенность перед кубков встречей?
— Да, конечно. Мы побеждаем в двух играх подряд. Этот опыт можно перенести на игру с «Енисеем». Первый тайм был динамичным, ярким. А во втором мы прижались к воротам. Нужно сделать выводы, чтобы не допускать этого.
— «Спартак» отдал инициативу во втором тайме потому что впереди Кубок?
— Нет. Сказался счет и психология. Решили, что где-то можно спокойно сыграть в обороне. Так делать нельзя, за это могут наказывать.
— Зарема сказала, что к сегодняшнему судейству нет вопросов. Согласишься с этим?
— Да, шикарное судейство. Никаких вопросов.
— Какие ощущения перед полуфиналом Кубка?
— Никакой недооценки соперника быть не может. Для нас самое главное — выиграть трофей и подарить радость болельщикам. Трофей в Кубке скрасит сезон. Учитывая не самок удачное выступление в РПЛ. Впереди у нас принципиальные игры с «Зенитом» и «Химками». Нам нужно побеждать в каждой игре.
После 28 матчей «Спартак» занимает 8-е место в таблице Тинькофф РПЛ, набрав 37 очков.
Матч полуфинала БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Енисей» пройдет 11 мая.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
|Краснодар
|27
|13
|6
|8
|39-28
|45
|
6
|Локомотив
|27
|11
|8
|8
|38-36
|41
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
9
|Ахмат
|27
|11
|2
|14
|33-37
|35
|
10
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
11
|Н. Новгород
|27
|7
|8
|12
|25-38
|29
|
12
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|5 : 2
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|1 : 3
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0