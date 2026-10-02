Супруга — о смерти бойца Пономарева: «Всю ночь Гриша говорил, что очень сильно болит колено»

Чемпионка России по боксу 2019 года Дулма Лумбунова у себя в соцсетях рассказала о последних днях жизни супруга, экс-чемпиона Fight Nights в тяжелом весе Григория Пономарева. Он скоропостижно скончался 20 сентября на 32-м году жизни.

«17.09. Обычный день. Проснулись всей семьей. Дети начали сопливить. У нас с Гришей болит горло. Миндалины опухли. Подумали, что подцепили вирус в детской поликлинике. Начали все дружно промывать горло и нос.

Гриша, как обычно, собрался на тренировку. Просила пропустить. Вечером или ближе ко сну у него чуть больше распухло горло. Стало больно глотать. Видимо, все-таки не надо было тренироваться.

Когда наступила пора укладывать детей, стало уже тяжелее дышать. Подумали, может, аллергия на что (он не аллергик). Решили вызвать скорую. Пока я укладывала детей, приехала скорая, поставили ему укол и сказали, если легче не станет, завтра ехать в инфекционку.

С той ночи он мало пил и не ел. Потому что было больно глотать.

18.09. Проснувшись, поехал в инфекционку. 18-го весь день он принимал все, что ему прописали. Делал ингаляцию. На какой-то маленький промежуток становилось легче — и так по кругу.

Вечером попросила сестру забрать Тиму на ночь, потому что Тима всегда спал с папой. Я с малышкой. После того забрали Тиму, и я уложила малышку. Была рядом с ним. Держала его голову, чтобы хоть чуть-чуть поспал.

Он так же не пьет, не ест. Максимум — йогурт съел. И потом пожалел. До этого была попытка, но он сказал «будто гвозди глотаю».

19.09 он пробовал есть и пить. Потому что стало чуть лучше. Йогурт. Что-то более твердое не рискнул. Потел сильно. Температуры не было.

Собралась поехать за Тимой. Потому что сестре надо было на работу. Гриша сказал: сам поеду. Потому что вдруг малышка начнет кричать. Когда обувался, дернул колено (травмированное).

19.09. После того как приехал с Тимой, лег и начал жаловаться, что болит колено. Дальше он уже не наступал на эту ногу, потому что было больно, и пил обезболивающие. Вечером приехали друзья, привезли лекарства.

Он писал кому-то из знакомых врачей. Друг заметил, что колено отекшее. Подумали, из-за болезни и на фоне обезвоживания колено начало копить жидкость. Вызвали скорую. Скорая ехала долго. Позвонили друзьям, которые только добрались до дома. Увезли его в травмпункт. Там ему выкачали, как сказал Гриша, 250 мл жидкости или крови.

Колено сильно болело. Друг его занес на спине.

20.09. Я всю ночь носилась от одного ребенка к другому. Тима часто плакал. Потому что привык спать с папой. Обычно спит до утра спокойно. Один раз максимум попить.

Григорий Пономарев и Дулма Лумбунова. Фото соцсети

Всю ночь Гриша говорил, что очень сильно болит колено. Днем уже не ходил. Я была рядом. Гладила ногу в надежде, что станет легче и чтобы как-то его отвлечь от боли. Потом пошла укладывать малышей на обеденный сон.

Когда вышла, увидела, что туловище все немного синее. Сразу вызвала скорую. Приехали, начали оформлять, спрашивать все — что пил и прочее, и он на глазах стал фиолетовый. В скорой был мужчина +-моего роста (185), хрупкая девушка.

Попросила при звонке их взять с собой костыли или кресло. Потому что он не сможет спуститься. Видимо, ничего не было. Начала уже кричать, чтобы что-то сделали. Сказали, что не смогут его унести.

Я позвонила друзьям Гриши. Они приехали за 5 минут. Помогли спустить и увезли на скорой. Потом позвонил друг, сказал, что сразу в реанимацию увезли.

Через 1,5 часа был тот самый звонок...

Сразу отвечу на тупые вопросы тупых людей. Почему где-то как-то НЕ сделали по-другому.

Я НЕ ЗНАЮ! Сама каждый день задаюсь этими вопросами. Что надо было по-другому поступить. Что не надо было отпускать на тренировку. Что надо было положить его сразу в больницу. Что надо было самой поехать за Тимой. И ТАК БЕСКОНЕЧНО.

Так же тем людям, которые пишут про другое. Гриша был умный, дисциплинированный в плане своих анализов. Поэтому давайте закроем эту тему с вашими догадками.

В заключение. Тромбоз глубоких сосудов нижних конечностей. Эмболия легочной артерии.

Тут уже лишь мои предположения, что на фоне обезвоживания и удара, когда обувался, что-то случилось в колене. Были ли тромбы, я не могу вам ответить.

Были две операции на колене. Предстояла еще одна. Как объяснил врач, тромб оторвался в колене и моментально пошел в легкие.

Тем людям, которые пишут «Надо было следить за своим здоровьем, надо так и сяк», задам вопрос: вы сами когда были на углубленном медосмотре?»