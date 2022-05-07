Полузащитник «Спартака» оценил перспективы развития российского футбола после санкций от УЕФА

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов оценил перспективы развития российского футбола после наложенных санкций от УЕФА.

— Как относишься к решению УЕФА отстранить российские команды от евротурниров на следующий сезон?

— Обидно, конечно. Там другой уровень футбола. Это возможность показать себя. У каждого игрока есть мечта с детства, играть в топ-клубе, в Европе. Лига Европы дала нам огромный опыт.

— Скажется ли это на уровне российского футбола?

— Думаю, да. Всегда пытаешься перенять опыт от больших звезд и продемонстрировать все.

Российские футбольные клубы не выступят в еврокубках сезона-2022/23.

В таблице коэффициентов УЕФА Россия получит количество баллов, равное наименьшей сумме, которую российские клубы набрали за последние пять лет. За сезон-2022/23 Россия получит 4,333 балла.