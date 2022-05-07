Перед началом матча 28-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Химки» символический удар по мячу нанесла участница Великой Отечественной войны и одна из самых пожилых болельщиц питерского клуба Вера Григорьевна Кузьмина, информирует пресс-служба сине-бело-голубых.

В июле 2022 года ей исполнится 100 лет.

Вера Григорьевна прошла всю Великую Отечественную. Трижды получала орден «Красной звезды», брала Кенигсберг и обороняла Сталинград.

Попасть на матч любимой команды было ее мечтой.