Личка объяснил, в чем разница между российскими футболистами и латиноамериканскими

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» рассказал, какая существует разница между российскими игроками и футболистами из Латинской Америки.

— Ваша пятерка лучших футболистов в 2023 году: Бителло, Лаксальт, Кассьерра, Кордоба и Алонсо. Знаете, что отметили болельщики? Что все пятеро — латиноамериканцы. Нет ли ревности со стороны русских?

— Нет. Среди молодых россиян могу отметить Тюкавина, Кривцова, Сперцяна, Пиняева. Но посмотрите на Вендела, Клаудиньо, Бителло, Карраскаля... Хорхе принимает мяч и сразу отдает вперед. Русские футболисты редко сканируют, что происходит за спиной, первое касание мяча — назад. Коммуникация идет не очень хорошо. Должно быть как на турецком базаре, постоянные крики. «Спина!» или «Один!» А многие вообще не разговаривают на поле. Как вы хотите играть? Эти игроки (Карраскаль, Бителло, Вендел, Клаудиньо), только к ним идет мяч, а они уже знают адресата впереди. В этом разница. Я не говорю, что нет хороших российских футболистов. Но им нужна легкость, — сказал Личка «СЭ».

Чешский специалист возглавил «Динамо» летом 2023 года. После 18 туров бело-голубые с 32 очками занимают третье место в турнирной таблице РПЛ.

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