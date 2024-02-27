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27 февраля, 13:15

Личка объяснил, в чем разница между российскими футболистами и латиноамериканскими

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Марцел Личка.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» рассказал, какая существует разница между российскими игроками и футболистами из Латинской Америки.

— Ваша пятерка лучших футболистов в 2023 году: Бителло, Лаксальт, Кассьерра, Кордоба и Алонсо. Знаете, что отметили болельщики? Что все пятеро — латиноамериканцы. Нет ли ревности со стороны русских?

— Нет. Среди молодых россиян могу отметить Тюкавина, Кривцова, Сперцяна, Пиняева. Но посмотрите на Вендела, Клаудиньо, Бителло, Карраскаля... Хорхе принимает мяч и сразу отдает вперед. Русские футболисты редко сканируют, что происходит за спиной, первое касание мяча — назад. Коммуникация идет не очень хорошо. Должно быть как на турецком базаре, постоянные крики. «Спина!» или «Один!» А многие вообще не разговаривают на поле. Как вы хотите играть? Эти игроки (Карраскаль, Бителло, Вендел, Клаудиньо), только к ним идет мяч, а они уже знают адресата впереди. В этом разница. Я не говорю, что нет хороших российских футболистов. Но им нужна легкость, — сказал Личка «СЭ».

Чешский специалист возглавил «Динамо» летом 2023 года. После 18 туров бело-голубые с 32 очками занимают третье место в турнирной таблице РПЛ.

Полностью интервью Марцела Лички читайте на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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П
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Спартак

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Локомотив

 6
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Динамо

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И К Ж
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Пари Нижний Новгород

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