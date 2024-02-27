Семак: «У «Зенита» нет точечной подготовки к «Спартаку». Мы должны быть готовы ко всем соперникам»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к весенней части сезона РПЛ.

«Последние дни сборов посвящены точечной подготовке к «Спартаку»? Нет. У нас нет такой конкретной точечной подготовки. Конечно, мы готовимся, но у нас много матчей впереди и мы должны быть готовы ко всем соперникам», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Матч 19-го тура чемпионата России-2023/24 «Зенит» — «Спартак» состоится 2 марта и начнется в 19.30 мск.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице с 36 очками, «Спартак» идет на пятой строчке с 30 очками.