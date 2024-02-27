Прокуратура Амстердама сообщила, что защита Промеса подала апелляцию на приговор по делу о контрабанде

Защита нападающего «Спартака» Квинси Промеса подала апелляцию на решение суда Амстердама по делу о контрабанде наркотиков, сообщил пресс-секретарь прокуратуры Франклин Ваттимена.

«После вынесения решения адвокат подал апелляцию от его имени», — приводит слова Ваттимены РИА «Новости».

14 февраля стало известно, что суд Амстердама приговорил 32-летнего Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Кроме того, прокуратура Нидерландов наложила арест на девять объектов недвижимости, принадлежащих нападающему.

16 февраля появилась информация о том, что футболиста «Спартака» объявили в международный розыск.