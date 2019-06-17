Леонид Слуцкий: "Очень трудно считаться дураком, когда ты живешь в стране Бенилюкса, дышишь прекрасным свежим воздухом, имеешь счета в европейских банках"

Почему в нашем детском футболе полный мрак? Объясняем на примере города Волгограда, где не дают Леониду Слуцкому делать добрые дела.

– Вы смотрели фильм "Дурак"? Без обид – у вас нет аналогий?

– Очень трудно считаться дураком, когда ты живешь в стране Бенилюкса, дышишь прекрасным свежим воздухом, имеешь счета в европейских банках, куда приходит твоя зарплата. В "Дураке" же герой – человек, который жил именно там, был одним из них и пытался что-то изменить внутри. Я понимаю, что в глазах людей я тот, кто "выделяет 10 миллионов, а значит, может и больше".

В общем, я себя так не чувствую точно, я вижу плоды своей работы. Мне просто жалко, что трачу свое время на то, на что не должен тратить.

Я несколько раз разговаривал с Рекечинским, генеральным директором "Ротора", он тоже сказал, что "по федеральным стандартам мы не можем отпустить детей в Голландию". Он отпустил бы, пришла бы проверка и его посадили бы. Поэтому тренерам пришлось уволиться по собственному желанию. (Отдел футбола "СЭ")

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