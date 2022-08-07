«Крылья Советов» — «Динамо»: где смотреть и во сколько начало трансляции

В воскресенье, 7 августа, состоится матч 4-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Крылья Советов» на своем поле примут «Динамо». Начало встречи — в 17.30 по московскому времени.

В прошлом сезоне «Крылья» дважды обыграли «Динамо» (1:0, 5:2), а московский клуб в пяти последних встречах набирал три очка всего раз.

По итогам трех туров, «Динамо» набрало пять очков, а самарцы — четыре балла. Турнирную таблицу можно посмотреть здесь.

Следить за матчем «Крылья Советов» — «Динамо» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч Премьер».