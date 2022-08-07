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Сегодня, 15:00

«Крылья Советов» — «Динамо»: где смотреть и во сколько начало трансляции

Сергей Ревенко
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Футболисты «Динамо».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В воскресенье, 7 августа, состоится матч 4-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Крылья Советов» на своем поле примут «Динамо». Начало встречи — в 17.30 по московскому времени.

В прошлом сезоне «Крылья» дважды обыграли «Динамо» (1:0, 5:2), а московский клуб в пяти последних встречах набирал три очка всего раз.

По итогам трех туров, «Динамо» набрало пять очков, а самарцы — четыре балла. Турнирную таблицу можно посмотреть здесь.

Следить за матчем «Крылья Советов» — «Динамо» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч Премьер».

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
07 авг, 17:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Динамо

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Крылья Советов
Динамо

ИТБ2 (1.5)

18%

2.24

П2

16%

2.50

Обе забьют - да

9%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Урал 0
Спартак 2
Матч завершен

П2

38%

1.73

Ф2(-1.5)

21%

2.90

ТБ 2.5

20%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 3
Локомотив 0
Матч завершен

ТБ 2.5

34%

1.70

П1

18%

1.59

Обе забьют - да

14%

2.46
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
4
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
5
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
6
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
7
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
8
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
9
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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28 тур
29 тур
30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 0 : 2
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 4 : 1
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 3 : 0
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 0 : 0
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
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ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
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