Бородюк объяснил, почему Кутепов остался в запасе в матче «Торпедо» против «Химок»

Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк рассказал, почему защитник московского клуба Илья Кутепов остался в запасе в матче 4-го тура против «Химок».

«Илья Кутепов приступил к работе в общей группе три дня назад. Постепенно будем внедрять его в основной состав. Желаем Илье здоровья и скорейшего выступления за «Торпедо»! Что касается других футболистов: да, изменили в старте несколько позиций. Посмотрим, как игроки взаимодействуют между собой», — приводит слова Бородюка пресс-служба «Торпедо».

Ранее перешедший в «Торпедо» на правах свободного агента из столичного «Спартака» 29-летний защитник пропустил первые три тура нового сезона РПЛ.

После трех туров РПЛ «Торпедо» с одним очком занимает 15-е место в турнирной таблице. «Химки» набрали четыре балла и располагаются на девятой позиции.

Матч между «Химками» и «Торпедо» пройдет 7 августа, начало встречи — 15.00 по московскому времени.