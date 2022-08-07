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Сегодня, 14:40

Бородюк объяснил, почему Кутепов остался в запасе в матче «Торпедо» против «Химок»

Алексей Еремин
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Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк рассказал, почему защитник московского клуба Илья Кутепов остался в запасе в матче 4-го тура против «Химок».

«Илья Кутепов приступил к работе в общей группе три дня назад. Постепенно будем внедрять его в основной состав. Желаем Илье здоровья и скорейшего выступления за «Торпедо»! Что касается других футболистов: да, изменили в старте несколько позиций. Посмотрим, как игроки взаимодействуют между собой», — приводит слова Бородюка пресс-служба «Торпедо».

Ранее перешедший в «Торпедо» на правах свободного агента из столичного «Спартака» 29-летний защитник пропустил первые три тура нового сезона РПЛ.

После трех туров РПЛ «Торпедо» с одним очком занимает 15-е место в турнирной таблице. «Химки» набрали четыре балла и располагаются на девятой позиции.

Матч между «Химками» и «Торпедо» пройдет 7 августа, начало встречи — 15.00 по московскому времени.

Источник: https://t.me/torpedomoscow_fc

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Крылья Советов
Динамо

ИТБ2 (1.5)

18%

2.24

П2

16%

2.50

Обе забьют - да

9%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Урал 0
Спартак 2
Матч завершен

П2

38%

1.73

Ф2(-1.5)

21%

2.90

ТБ 2.5

20%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 3
Локомотив 0
Матч завершен

ТБ 2.5

34%

1.70

П1

18%

1.59

Обе забьют - да

14%

2.46
Александр Бородюк
Илья Кутепов
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
ФК Химки
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
4
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
5
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
6
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
7
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
8
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
9
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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Краснодар – Локомотив
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6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 0 : 0
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Торпедо – Химки
 - : -
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