19:17 | Футбол — РПЛ

"Крылья" - "Рубин": Самедов получил травму и покинул поле в сопровождении врачей

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Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Самедов получил травму в матче 23-го тура премьер-лиги против "Рубина". На 43-й минуте встречи хавбек упал на газон во время ускорения, а затем показал на заднюю поверность бедра.

Самедов покинул поле в сопровождении врачей - при этом он хромал. Вместо него в игру вступил форвард Сергей Корниленко

Крылья Советов - Рубин

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